“Hij wist al voor Brugge dat het voorbij was”: Anderlecht-watcher Jürgen Geril over de aardverschuiving na het vertrek van Vincent Kompany

Anderlecht zonder Vincent Kompany (36) als coach. We konden het ons de voorbije jaren niet meer voorstellen en toch is het gebeurd. Een nieuwe paleisrevolutie: Vince The Prince is weg. Paars-wit bedankt de coach wel voor zijn werk, maar de jongste weken was de interne spanning te snijden. Kompany’s positieve analyses na cruciale nederlagen konden op weinig begrip rekenen. Wat nu?