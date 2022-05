Grootvader van schutter bloedbad in Texas: “Als ik had geweten dat hij wapens had, had ik hem aangegeven bij de politie”

Rolando Reyes, de 72-jarige opa van Salvador Ramos, is de wanhoop nabij. Zijn kleinzoon heeft een bloedbad aangericht en werd daarna ook zelf doodgeschoten. En zijn vrouw, de oma van Ramos, vecht in het ziekenhuis voor haar leven. “Ik wist niet eens dat hij wapens in huis had”, zegt hij bij ABC News

Ramos woonde al een tijdje in bij zijn grootouders in Uvalde. Hij sliep op een matras in de woonkamer. Want thuis kon hij het niet langer uithouden, zei hij. Zijn moeder kampt met een zware drugsverslaving.

Dat bij twee wapens in huis had, wist Rolando Reyes niet, zegt hij. “Ik zou het ook niet toegelaten hebben”, zegt hij. De man liep zelf al enkele veroordelingen op en mocht geen wapens in huis hebben. Anders riskeerde hij een gevangenisstraf. “Als ik geweten had dat Ramos geweren had, zou ik hem aangegeven hebben”, beweert hij nu.

Kleine ruzie

Reyes zegt dat er de ochtend van de schietpartij geen tekenen waren dat er iets zou gebeuren. Er was een kleine ruzie met zijn grootmoeder over de betaling van een telefoonrekening, maar niets noemenswaardigs. “Ze maakte zich ook boos omdat hij niet verder wilde studeren.”

Maar Salvador, die voor de rest een stille jongen was, haalde zoals altijd zijn schouders op.

Woensdag bezocht hij zijn vrouw in het ziekenhuis. Voor hij naar de school vertrok voor zijn dodelijke raid, schoot de 18-jarige schutter zijn oma in het hoofd. “Ze wordt zo snel mogelijk geopereerd, maar de dokters kunnen voorlopig geen garanties geven”, zegt Reyes.

