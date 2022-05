Red Flames al aan de bak voor EK: “Zin moet nog groeien” bij Wullaert, Vanhaevermaet kijkt uit naar “hoogtepunt in carrière”

“Het programma is evenwichtig. We zullen in goede vorm verkeren voor de wedstrijden”, vertrouwde kapitein Tessa Wullaert woensdag de media toe.

Sinds een week sijpelen de speelsters in groepen binnen in Tubeke, naargelang het einde van hun seizoen. Een deel kwam woensdag aan. “De concentratie en de zin moeten groeien”, legde Wullaert uit. “De eerste match is nog ver weg. Er zijn weinig nationale teams die zich zes weken voorbereiden. Dat moet ons tijd geven om ons aan te passen aan het programma en tijd te spenderen met de familie, terug te keren, op stage te gaan... Er zullen verschillende activiteiten op het programma staan. Het evenwicht is er.”

De Flames zullen voor de tweede keer aantreden op het EK, na een eerste deelname in 2017. “We weten dat de intensiteit op het EK heel hoog zal liggen”, vervolgde Wullaert. “We hebben ook de gegevens van de andere landen, met name hoe ze er fysiek voor staan. We bereiden ons heel goed voor. De staf heeft er goed over nagedacht en ik ben ervan overtuigd dat we in grootse doen zullen zijn voor onze duels.”

Wullaert pakte met Anderlecht de dubbel en werd nog maar net verkozen tot speelster van het jaar. Ze neemt deel aan het EK terwijl ze nadenkt over haar toekomst bij de Brusselse club. “We zien wel wat de toekomst brengt. Er zijn verschillende pistes. Het is zaak om na te denken en het evenwicht te bewaren. Voor mij is het ook belangrijk om thuis te zijn en andere dingen te kunnen doen, omdat het niet alleen om voetbal draait in mijn leven.”

EK moet voor Vanhaevermaet “hoogtepunt in carrière” worden

Justine Vanhaevermaet miste door een blessure het EK van 2017 en hoopt er deze zomer (6-31 juli) in Engeland wel bij te zijn. “Ik kijk er echt naar uit”, vertelde de 30-jarige middenvelder van Reading woensdag in Tubeke. “Het kan een van de hoogtepunten in mijn carrière worden.”

“Omdat ik in Engeland speel, is het voor mij nog specialer. Engeland is een echt voetballand. Er zal veel publiek zijn en dat geeft het toernooi nog een surplus.” Vanhaevermaet heeft zich haar overstap naar Reading nog niet beklaagd. “Ik ben er heel tevreden en heb er echt een stap voorwaarts kunnen zetten. Het gaat er heel professioneel aan toe en het is een sterk kampioenschap.”

© BELGA

Bondscoach Ives Serneels selecteerde 33 speelsters voor de voorbereiding op het EK, maar kan er uiteindelijk maar 23 meenemen. ‘Ik denk wel dat ik een goede kans heb om erbij te zijn”, heeft Vanhaevermaet er vertrouwen in. “Ik heb in het verleden mijn waarde al bewezen. De coach weet dat ik het team wat bij kan brengen.”

Op het EK zit België in een groep met IJsland, Frankrijk en Italië. “Ons doel is om beter te doen dan in 2017. We willen dus de groepsfase overleven (top twee naar kwartfinales). “Italië heeft veel progressie gemaakt, maar wij ook. Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zullen zijn. Dat wij al langer samen spelen, is wel in ons voordeel.”