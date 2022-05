Dader van bloedbad in Texaanse school postte op Facebook net voor en na hij oma neerschoot en voor hij naar school trok

Ongeveer een half uur voor de 18-jarige Salvador Ramos een bloedbad aanrichtte op de Robb-basisschool in Uvalde in Texas, deed hij drie posts op Facebook. In de eerste kondigde hij aan dat hij zijn grootmoeder zou neerschieten, in de tweede zei hij dat ze neergeschoten was en in de derde kondigde hij aan dat hij naar de school ging om ook daar te schieten.

Die nieuwe details over het bloedbad in Texas heeft de Republikeinse gouverneur van die staat, Greg Abbott, bekendgemaakt op een persconferentie. Hij zei ook dat Ramos geen crimineel verleden had en dat niets erop wijst dat hij een voorgeschiedenis van wankele mentale gezondheid had. Verder zei Abbott dat de schutter de twee vuurwapens waarmee hij het bloedbad aanrichtte, enkele dagen voordien aangekocht had. Dat kon legaal omdat hij net 18 jaar geworden was.

“Onaanvaardbaar”

“Het kwaad is gisteren door Uvalde getrokken”, zei Abbott. “Iemand die zijn grootmoeder in het gezicht schiet moet het kwaad in zijn hart dragen. Maar het is nog kwaadaardiger om een geweer te gebruiken om kinderen dood te schieten. Het is onaanvaardbaar om iemand in onze staat te hebben die kinderen in onze scholen wil vermoorden. De realiteit, hoe erg het ook is, is dat het nog veel erger had kunnen zijn. De reden waarom het niet erger was, is dat agenten hun job gedaan hebben. Het was moedig van hen om naar de schietpartij te lopen met als enige doel levens te redden. Door hun snelle reactie en de dader uit te schakelen, hebben ze levens gered. Helaas niet genoeg.”

Verstoord

De persconferentie werd even verstoord door de Democratische politicus Beto O’Rourke, die kandidaat is om Abbott op te volgen als gouverneur. Hij kaapte het gebeuren en noemde de reactie van de Republikein op de tragedie “voorspelbaar”. “Het is wachten op de volgende schietpartij en jullie doen er niets aan”, zei hij. Hij werd door de security weggeleid terwijl heel wat mensen hem uitscholden. Ook de politiechef was misnoegd. Die noemde hem een “zieke smeerlap”.

