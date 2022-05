Persconferentie over schietpartij in Texas even verstoord: “Jullie doen er niets aan!” — © Reuters

Een persconferentie over het bloedbad in een basisschool in Uvalde werd woensdag even verstoord. Toen de Republikeinse gouverneur Greg Abbott de aanwezige pers te woord stond, kaapte de Democratische politicus Beto O’Rourke het gebeuren. Hij noemde de reactie van de Republikein op de tragedie “voorspelbaar”. “Het is wachten op de volgende schietpartij en jullie doen er niets aan”, zei hij. O’Rourke werd uiteindelijk weggeleid door de security terwijl heel wat mensen hem uitscholden. Ook de politiechef was misnoegd, die hem een “zieke smeerlap” noemde.