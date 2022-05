Luisteren naar de getuigenis van Amber Heard tijdens proces? “Vernederend, belachelijk, pijnlijk en brutaal”, zegt Johnny Depp

Na de getuigenis van Kate Moss over haar ex Johnny Depp heeft die laatste woensdag zelf nog eens plaatsgenomen op de getuigenbank tijdens het proces tegen Amber Heard, op vraag van haar advocaten. Depp maakte er geen geheim van dat hij ontgoocheld is in zijn ex-vrouw.

De acteur kreeg van de advocaten van Heard onder meer vragen over de film Aquaman, en of hij effectief geholpen heeft om Amber Heard daar een rol in te bezorgen. “Er was mogelijk een probleem omdat de film in Australië opgenomen zou worden (waarom verduidelijkte hij niet, nvdr), en Warner Bros maakte zich daar zorgen om. Dus ben ik met hen gaan praten. Uiteindelijk kreeg Amber de rol, ik vermoed dat ik hun zorgen weggewerkt heb.”

LEES OOK. De volledige getuigenis van Kate Moss: “Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid”

De beweringen van Heard dat Depp in maart 2015 in Australië acht tot tien MDMA-pillen in één keer nam, deed hij af als onzin. “Ik heb nog maar zes of zeven keer in mijn leven MDMA genomen. Maar zoveel in één keer, dat is nooit gebeurd. Anders was ik dood geweest. Daar ben ik vrij zeker van.”

Verder ging het over de vingerblessure die hij in maart 2015, opnieuw tijdens de fameuze vakantie in Australië, opliep. “Amber heeft een wodkafles naar mij gegooid terwijl mijn arm leunde op een marmeren toog”, zei hij. “De eerste fles vloog vlak langs mijn hoofd. De tweede heeft mijn hand geraakt.”

De advocaten van Heard vroegen Depp ook hoe het was om te luisteren naar de getuigenis van Heard. “Waanzinnig”, antwoordde hij na een lange pauze. “Het is waanzinnig om zulke afschuwelijke beschuldigingen van geweld, seksueel geweld, dat ze aan mij toeschrijft te aanhoren. Ik denk dat niemand ervan geniet om zichzelf binnenstebuiten te keren en de waarheid te vertellen, maar soms moet je omdat het niet meer onder controle is.” Waarop hij opnieuw een pauze laat. “Verschrikkelijk. Belachelijk. Vernederend. Belachelijk. Pijnlijk. Wild. Onvoorstelbaar brutaal, wreed en alles... vals. Allemaal vals. Niemand is perfect, zeker niet, maar ik heb nooit mijn leven seksueel geweld of fysiek misbruik gepleegd.”

LEES OOK. Waarom de advocaat van Depp net geen gat in de lucht sprong toen Heard het plots over Kate Moss had

Daarna mochten ook de advocaten van Depp hun cliënt nog even aan de tand voelen. Ze halen onder meer het bericht van Heard aan waarin de acteur lelijke dingen over Heard stuurt naar zijn agent. “Ik was toen totaal in shock over wat met mij aan het gebeuren was, met al die valse informatie uit dat artikel. Wanneer je beschuldigd wordt van vreselijke zaken die je niet gedaan hebt, dan word je daar kwaad van”, zei Depp. “Maar niet in die mate dat je iemand zou verwonden. Ik was plots uitschot en ik wist niet waarom. Dus ja, ik was kwaad.”