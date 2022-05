Schrale troost: Cyriel Dessers is topschutter van eerste editie Conference League

Cyriel Dessers is topscorer van de eerste editie van de Conference League geworden. De spits van Feyenoord, dat hem huurt van Genk, kwam niet tot scoren tijdens de verloren finale tegen AS Roma (1-0), maar zijn concurrent Tammy Abraham ook niet.

Dessers scoorde tien keer in de Conference League. Abraham, de Engelse spits van AS Roma, bleef steken op negen treffers. Luis Sinisterra maakte dit seizoen elf doelpunten in negentien wedstrijden in de Conference League. De Colombiaanse linksbuiten scoorde vijf van die treffers echter in de voorronden. Alleen doelpunten in het hoofdtoernooi tellen mee in het klassement voor topscorers van de derde competitie van de UEFA.

Feyenoord heeft dit seizoen overigens ruim 13 miljoen euro aan premies ontvangen voor de prestaties in de Conference League. De club verloor de finale en greep zo naast een bonus van 2 miljoen euro voor de winnaar. Feyenoord speelde dit seizoen maar liefst negentien duels in de nieuwe competitie van de UEFA. Met de recettes van alle negen thuiswedstrijden van de Conference League houdt de club ruim 20 miljoen euro over aan de Conference League.