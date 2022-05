Emotionele José Mourinho in tranen na vijfde Europese beker (en gekke statistiek): “We hebben geschiedenis geschreven”

AS Roma heeft woensdagavond de allereerste editie van de Conference League, de derde Europese clubcompetitie, op zijn naam geschreven. De Italianen haalden het in het Air Albania Stadium in Tirana met 1-0 van Feyenoord. Tot groot jolijt van coach José Mourinho.

Het is voor de Romeinen de eerste door de UEFA erkende Europese trofee die ze in de wacht slepen. Ze schopten het twee keer eerder, in 1984 en 1991, tot een Europese finale, maar trokken daarin beide keren aan het kortste eind.

Mourinho mag met deze triomf al voor de vijfde keer een eindzege vieren in een Europese clubcompetitie (en dat al voor de vierde keer op rij met een clean sheet). Met Porto veroverde hij in 2003 en 2004 achtereenvolgens de UEFA Cup en de Champions League, alvorens ook met Inter in 2010 de Beker met de Grote Oren in de lucht te steken. In 2017 was er een nieuw succes in de Europa League met Manchester United.

En die vijfde Europese triomf wilde Mourinho aan niemand laten voorbij gaan. Bij het laatste fluitsignaal stak hij dan ook vijf vingers de lucht in.

Maar ook na de vijfde keer is het winnen van een prijs nog altijd speciaal voor ‘The Special One’. Mourinho kon aanvankelijk zijn glimlach niet van zijn gezicht vegen, maar barstte daarna op het veld in tranen uit en gaf vervolgens een emotioneel interview.

“Er gaan momenteel heel veel zaken door mijn hoofd”, aldus de Portugees bij Sky Italia. “Ik ben nu elf maanden in Rome en ik begreep meteen waar ik was terechtgekomen. Ik zei afgelopen weekend nog tegen de jongens dat we onze job hadden gedaan (door zich te plaatsen voor de Europa League, red.), maar vandaag was het geen werk. Het was historie, we hebben geschiedenis geschreven.”

“De Conference League is een competitie waarvan we meteen dachten dat we die konden winnen”, ging Mourinho voort. “Langzaam aan werden we beter, terwijl we ook sterkere teams tegenkwamen. We gingen er echter voor, ook door enkele punten in de competitie op te geven, zonder dat Europese ticket te verspelen. Ik ga hier sowieso blijven, ook al komt er een voorstel. Ik wil bij Roma blijven. Ik voel mezelf een Roma-speler, zoals ik me aan Inter-fan voel, een Chelsea-ista en ik ben gek van Real Madrid. Nu gaan we kijken hoe we deze triomf volgend seizoen kunnen opvolgen.”

