Lichtervelde

Een 41-jarige vrouw uit Lichtervelde is dinsdagavond frontaal gebotst op een grijze bestelwagen in de Koolskampstraat. De bestuurster moest na de harde klap uit haar voertuig bevrijd worden en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De man die in de bestelwagen zat, raakte lichtgewond. Volgens getuigen week de vrouw van haar rijvak af.