Nancy Crampton Brophy , de schrijfster van het boek ‘How to murder your husband’ is woensdag door een rechtbank in Oregon, in het noordwesten van de Verenigde Staten, veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot. De jury verklaarde de Amerikaanse schuldig aan de moord op Daniel Brophy.

De schrijfster, gespecialiseerd in sentimentele romans, zat al in de cel sinds september 2018. Ze had de feiten steeds ontkend. Nu heeft de jury de schrijfster schuldig bevonden aan de moord op haar echtgenoot, die in juni 2018 neergeschoten werd.

De 63-jarige Daniel Brophy werd dood aangetroffen aan de koksschool waar hij les gaf. Hij was in het hart geraakt door twee kogels. Het waren leerlingen van de man die hem vonden. Al snel kwam Nancy Brophy in het vizier: ze was immers te zien op videobewakingsbeelden. Zelf verklaarde ze haar aanwezigheid op de plaats delict als een zoektocht naar inspiratie voor haar boeken. Dat ze haar man doodde om zo honderdduizenden dollars van zijn levensverzekering op te strijken, heeft ze altijd ontkend. Volgens de procureurs kampte de schrijfster met financiële problemen in 2018 en zou ze om die reden haar man doodgeschoten hebben.

Berucht boek

In 2011 publiceerde Crampton Brophy op de website See Jane Publish het inmiddels beruchte essay ‘How to murder your husband’, dat al die tijd gratis online te lezen was. Ze bespreekt er redenen en methodes voor het vermoorden van je echtgenoot. Als voornaamste motivatie noemt ze financiële redenen, naast onder meer verliefd zijn op iemand anders of omdat “het je beroep is”. Als moordmethodes om te overwegen noemt ze als eerste het gebruik van een vuurwapen, wel met de aantekening dat vuurwapens “luid en rommelig” zijn en “enige vaardigheid vereisen”.

De advocaten van de 71-jarige schrijfster hebben aangegeven beroep te zullen aantekenen tegen de uitspraak, zo meldt de lokale krant The Oregonian.