Matz Sels verkozen tot Doelman van het Jaar in Frankrijk na sterk seizoen met Strasbourg

Strasbourg deed het dit seizoen verrassend goed in de competitie. Het was lang in de running voor een Europees ticket, maar eindigde uiteindelijk zesde, nét onder de Europese plaatsen. Op de laatste speeldag ging Strasbourg nog met zware cijfers (4-0) de boot in. Matz Sels kreeg toen in de Franse krant L’Equipe een schamele 3 op 10. “Hij was niet zuiver bij drie tegendoelpunten en werd ook eens gered door zijn paal”, klonk de verklaring in L’Equipe. “Werd hij gehinderd door een handblessure die hij opliep in het begin van de match? Hij eindigt het seizoen, waarin hij zich zeer solide toonde, slecht.”

Maar op de uitreiking van de Trophées Bruno Martini viel Sels toch in de prijzen. En of dat verdiend is. De Belgische doelman speelde dit seizoen zo goed als alles (hij miste één wedstrijd) en kon in 13 wedstrijden zijn netten schoon houden. Alleen Nice-doelman Walter Benítez doet beter met 14 clean sheets. Op de verkiezing van de UNFP (vakbond Franse profvoetballers) eerder deze maand werd Gianluigi Donnarumma nog verkozen, maar de vereniging van keeperstrainers koos op de Trophées Bruno Martini afgelopen dinsdag toch voor Sels.

© AFP

Rode Duivels

Sels kreeg zijn jeugdopleiding bij Lierse, waar hij in 2014 weggehaald werd door Gent en twee seizoenen later zelfs een toptransfer (voor meer dan zes miljoen) maakte naar Newcastle. In de Championship kon hij echter nooit een basisplaats veroveren. Na een periode op huurbasis bij Anderlecht trok hij in 2018 definitief naar Strasbourg.

Vorig jaar maakte de Antwerpenaar zijn debuut voor de Rode Duivels. Sels mocht in de oefeninterland tegen Griekenland één symbolisch minuutje invallen. In maart van dit jaar mocht hij voor het eerst 90 minuten spelen en hield hij zijn netten schoon tegen Burkina Faso (3-0).