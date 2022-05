Dit jaar al 100 oorlogsbommen gevonden op het strand: sommige explosieven tot ontploffing gebracht

Een luide doffe knal en een grote steekvlam. Onder een grote berg zand op het strand van Koksijde is het zoveelste springtuig tot ontploffing gebracht. Een gecontroleerde explosie, volgens de ontmijningsdienst DOVO.

Sinds begin dit jaar voert het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) detecties uit op het strand van Koksijde, ten westen van de Gilles Scottlaan in de richting van De Panne. De zoekactie duurt nog tot half juni om na de zomervakantie te hervatten.

“Al sinds 1997 wordt er op onze stranden systematisch gezocht naar niet-ontplofte oorlogstuigen uit de twee Wereldoorlogen. Dat gebeurt met speciale metaaldetectoren. Merken die iets op, dan wordt er voorzichtig gegraven. In 95 procent van de gevallen gaat het om ongevaarlijke stukken ijzer of prikkeldraad. Maar ongeveer 5 procent van wat we vinden is oude oorlogsmunitie die nog op scherp staat”, zegt Charlotte Devriendt van het MDK.

100 oorlogsbommen dit jaar

In Koksijde zijn intussen een honderdtal explosieven opgegraven, bevestigt de woordvoerder van Defensie ons. Mortieren en andere oorlogsbommen. Als er wat gevonden wordt, komt de ontmijningsdienst ter plaatse. Zij beslissen of ze het springtuig meenemen of ze het ter plaatse gecontroleerd laten ontploffen.

Honderd springtuigen in enkele maanden tijd, dat roept toch vragen op over de veiligheid op onze stranden. Toch is er geen direct gevaar voor toeristen en spelende kinderen. Zo lang die maar geen te diepe putten graven op het strand, klinkt het.

“De meeste explosieven, bommen of mortieren, die we vinden bevinden zich op 1,5 meter tot 3,5 meter diepte, op het laagstrand en tegen de laagwaterlijn”, zegt Charlotte Devriendt.

In veel kustgemeenten staat trouwens in het politiereglement dat het op het strand verboden is om putten te graven die een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf of voor anderen.