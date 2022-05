Eerste 1000km voor Kom op tegen Kanker sinds corona van start gegaan: “We hebben allemaal hetzelfde doel”

In Mechelen ging donderdag in alle vroegte de 1000km voor Kom op tegen Kanker van start. Vier dagen lang trappen zo’n 5.000 fietsers tegen kanker. Omwille van de onzekerheid over de coronamaatregelen de voorbije maanden, liggen de start en aankomst van de ritten dit jaar niet op de Grote Markt, maar aan de Nekkerhal.

Na twee alternatieve edities tijdens de coronaperiode ging donderdagochtend opnieuw een echte 1000km voor Kom op tegen Kanker van start. Vier dagen lang fietsen de pelotons iedere dag 125 kilometer van Mechelen naar een middagstad. Dat zijn dit jaar Boom, Sint-Truiden, Huizingen en Aalter. Na de middag rijden ze 125 kilometer terug. In totaal nemen er zo’n 5.000 fietsers deel in teams van maximaal acht fietsers. Zo’n 200 mensen rijden de volledige 1.000 kilometer solo.

“We hebben er allemaal ontzettend naar uitgekeken”, zegt Marc Michils van Kom op tegen Kanker. “Voor de deelnemers is de 1000km een belangrijke emotionele uitlaatklep. Het is een plek waar blijdschap, dankbaarheid en verdriet samenkomen. Maar het is ook een van de grootste evenementen voor het goede doel in België. Ieder team betaalt 5.500 euro inschrijvingsgeld. Met dat geld financieren we biomedisch kankeronderzoek. Dat werpt zijn vruchten af. In de dertig jaar die Kom op tegen Kanker bestaat, steeg de overlevingskans van één naar twee op drie.”

Elodie Ouedraogo en Jeroom zijn meter en peter van de 1000km. — © Joris Herregods

“Grote Markt is een warme huiskamer”

De start en aankomst liggen dit jaar niet op de Grote Markt, maar op de parking van de Nekkerhal. “In de nasleep van de coronacrisis en de beperkende maatregelen beslisten we om uitzonderlijk uit te wijken naar de Nekkerhal”, vertelt Michils. “Maar volgend jaar keren we zeker terug naar de Grote Markt. Die plek heeft voor veel deelnemers een enorme symbolische waarde. Er toekomen voelt als thuiskomen in een warme en gezellige huiskamer. Daarom gaat iedere namiddagrit ook over de Grote Markt richting Nekkerhal.”

Nieuw dit jaar is het intranationaal peloton. Dat rijdt onder leiding van presentatrice Ine Beyen van Mechelen naar Durbuy en van daaruit naar Hasselt en Ieper. De andere peters en meters zijn Geert De Vlieger, Astrid Stockman, Elodie Ouédraogo en Jeroom. “Het zal op karakter worden, maar ik ga me laten dragen door de pelotons. Deze inspanning is niets in vergelijking met wie strijdt tegen kanker”, zegt Ouédraogo, die samen met Jeroom een speciaal truitje ontwierp. Jeroom vult grappend aan: “Ik fiets zo’n dertig kilometer per jaar, op een elektrische fiets. Ik weet nog niet hoe ik dit ga doen, maar ik kijk er enorm naar uit.”

Sterke Jan komt dit jaar met twaalf teams aan de start van de 1000km. — © Joris Herregods

Er staan dit jaar ook weer heel wat Mechelse teams aan de start van de 1000km. Herman Sprangers van het Malinwa Cycling Team fietst al voor de tiende keer de volledige afstand. Dat doet hij samen met zijn dochter Cindy, die voor de zesde keer deelneemt. “We kunnen rekenen op de steun van heel wat vrienden en sponsors”, zegt Herman. “En ieder jaar in november verkopen we ook speculaas in de vorm van Sinterklaas. Die zijn altijd een groot succes.”

Ook team Sterke Jan uit Duffel is opnieuw van de partij. “Een tiental jaar geleden zijn we gestart met één ploeg om mijn broer Jan, die darmkanker had, een hart onder de riem te steken”, zegt Swa Asselberghs. “Dit jaar schreven we maar liefst twaalf teams in. Met verschillende acties en evenementen zamelden we 66.000 euro startgeld in. We zijn blij dat de 1000km eindelijk opnieuw kan plaatsvinden. We hebben het gemist, want de sfeer is met niets te vergelijken. Je moet het echt eens meegemaakt hebben om het te begrijpen.”

Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar de deelnemers hebben allemaal hetzelfde doel. — © Joris Herregods

Zelfde drijfveer

Campagneleider Frank Deboosere is eveneens tevreden. “Het is zalig om hier weer met z’n allen te kunnen staan”, zegt hij. “Iedereen werd al wel eens geconfronteerd met kanker en iedereen heeft dan ook zijn eigen verhaal. We weten waarom we hier staan, want we hebben allemaal dezelfde drijfveer: het onderzoek naar kanker steunen en de overlevingskansen vergroten. Het weer zit alvast mee. Vandaag, donderdag, wordt een goede dag met aangename temperaturen. Morgenvroeg is er kans op een bui, maar in het weekend blijft het droog.”

Campagneleider Frank Deboosere in gesprek met één van de deelnemers. — © Joris Herregods.