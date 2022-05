Kon één meisje de politie waarschuwen voor de 18-jarige schutter van Texas? “Hij stuurde dat hij een pakket kogels had ontvangen”

Vlak voor Salvador Ramos naar de basisschool in Texas trok om er een bloedbad aan te richten, stuurde de 18-jarige schutter verontrustende berichten naar een vriendin die hij online had ontmoet. Nieuwszender CNN kon een gesprek voeren met het 15-jarige meisje uit Duitsland. “Hij stuurde dat hij van me hield, twintig minuten later dat hij zijn grootmoeder had neergeschoten.”

Twee volwassenen en maar liefst negentien kinderen overleefden de gewelddadige doortocht van Salvador Ramos niet. Zijn grootmoeder, die hij thuis als eerste neerschoot, ligt in het ziekenhuis. Wat het exacte motief van de 18-jarige schutter was om zo’n bloedbad aan te richten in een basisschool, op dinsdag 24 mei, is nog niet duidelijk. Hij kan het zelf ook niet meer toelichten: agenten drongen het klaslokaal binnen waar hij tekeerging en schakelden hem uit. Wel raken steeds meer details bekend over het leven dat Ramos leidde. Een 15-jarige meisje uit het Duitse Frankfurt speelt daar nu ongewild een belangrijke rol in.

LEES OOK. Alle slachtoffers zaten in één klas: deze leerlingen en leerkrachten overleefden schietpartij op school in Texas niet (+)

Ramos leerde het Duitse meisje nog maar recent kennen op het internet. Op 9 mei raakten de twee aan de praat via sociale media. Er ontstond een hechte vriendschap. Dat blijkt uit een interview dat nieuwszender CNN met het meisje had, na toestemming van haar moeder.

Reisplannen

Zo zou Ramos dagelijks contact gehad hebben met het meisje uit Frankfurt. De twee stuurden foto’s en video’s naar elkaar en belden geregeld via FaceTime. Het meisje vertelde ook dat ze met hem communiceerde via de app Yubo en dat ze samen games speelden op het spelplatform Plato. Volgens het meisje zag Ramos er telkens gelukkig uit. “Hij leek zich op zijn gemak te voelen”, klinkt het.

Ramos en het meisje hielden dagelijks contact en stuurden selfies naar elkaar. — © CNN

Ramos zou vaak naar haar leven in Duitsland geïnformeerd hebben en vertelde dat hij zelf veel tijd alleen thuis spendeerde. Volgens het meisje vertelde hij nooit iets over zijn eigen vrienden. “Elke keer ik met hem sprak, vertelde hij nooit iets over plannen met vrienden.”

LEES OOK. Wat dreef de 18-jarige schutter in Texas? Gerechtspsychiater over de mogelijke oorzaken van de dodelijke raid in basisschool (+)

Dat hun vriendschap op korte tijd veel betekende voor Ramos, bleek uit zijn plannen om naar Duitsland af te reizen. In een van zijn berichten stuurde hij haar een schermafbeelding van vluchten die hij had opgezocht met vertrek vanuit het nabijgelegen San Antonio. “Ik kom binnenkort op bezoek”, schreef hij erbij.

Pakketje met kogels

Het meisje vertelde aan CNN dat ze verschillende berichten kreeg van Ramos die haar verontrustten. “Hij vertelde dat hij dode katten naar de huizen van vreemden gooide.” Een ander bericht, vlak voor de schietpartij in de basisschool in Uvalde, wekte meer argwaan. Ramos zou het meisje op maandag een bericht hebben gestuurd over een postpakket dat hij had ontvangen. In dat pakket zaten kogels. “Kogels die zouden uitzetten zodra ze iemand raken”, zo omschreef hij de munitie. Het meisje vroeg hem wat zijn plannen waren met de kogels, waarop hij mysterieus antwoordde dat het een verrassing was. “Hij zei dat ik maar moest afwachten.”

Op dinsdag, de dag van de schietpartij, belde Ramos het meisje op om haar te vertellen dat hij van haar hield. In de twintig minuten die daarop volgde stuurde hij haar nog verschillende berichten om te laten weten dat hij zich ergerde aan zijn grootmoeder, die op dat moment aan het telefoneren was. Uiteindelijk volgde de mededeling dat hij zijn oma had neergeschoten. Luttele seconden later stuurde hij het meisje nog een bericht over het drama dat nadien zou volgen. “Ik ga de school overhoop gaan schieten.”

In berichten naar het meisje kondigde Ramos aan dat hij naar de school zou trekken.

Een ander tienermeisje zou op de dag van de feiten een gelijkaardig bericht ontvangen hebben van Ramos. Hij zou haar geschreven hebben dat hij “op het punt stond iets te gaan doen”. Als ze verder vroeg naar wat hij precies bedoelde, schreef hij dat het zijn “kleine geheimpje was”.

LEES OOK. Na dodelijke schietpartij in Texas: leiden strengere wapenwetten sowieso tot minder dodelijke schietpartijen? (+)

Aankondiging op Facebook

Bijna simultaan met de berichten naar zijn Duitse vriendin, kondigde Salvador Ramos ook op Facebook aan dat hij een bloedbad zou aanrichten. Dat maakte Greg Abbott, de Republikeinse gouverneur van Texas, bekend op een persconferentie. Hij zei ook dat Ramos geen crimineel verleden had en dat niets erop wijst dat hij een voorgeschiedenis van wankele mentale gezondheid had. Verder zei Abbott dat de schutter de twee vuurwapens waarmee hij het bloedbad aanrichtte, enkele dagen voordien aangekocht had. Dat kon legaal omdat hij net 18 jaar geworden was.