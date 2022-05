Vier slachtoffers met wondjes na mogelijke ‘needle spiking’ op Hasselts tienerfestival We R Young. “Bij eerste tests niets verdachts uitgekomen”

Nadat woensdagnamiddag op het tienerfestival “We R Young” in Hasselt 24 jongeren zich onwel hadden gevoeld, zijn er op last van het parket van Limburg vijf bloedstalen afgenomen voor verder toxicologisch onderzoek. Dat liet persmagistraat Anja De Schutter donderdag weten.

Tien meisjes werden voor een grondig onderzoek naar eventuele prikletsels naar het ziekenhuis overgebracht. “Ze zijn grondig onderzocht naar letsels die konden wijzen op een prik. Er zijn in het Jessaziekenhuis vier weerhouden bij wie wondjes of een wondje zijn opgemerkt waarvan niet kon worden uitgesloten dat het van een naald afkomstig was”, zegt de persmagistraat.

“Bij een eerste screening- en urinetest is niets verdachts uitgekomen. Een vijfde geval meldde zich in een ander ziekenhuis aan. Op last van het parket zijn vijf bloedstalen afgenomen met het oog op toxicologisch onderzoek door een laboratorium. Het toxicologisch onderzoek dat het parket heeft gelast gaat dus dieper en zal langer duren,” aldus Anja De Schutter.

Rond 17 uur voelde een eerste meisje zich tijdens het tienerfestival onwel. In het daaropvolgende uur hadden zich in totaal 24 jongeren bij de hulppost aangemeld met symptomen van flauwvallen, hyperventilatie of hoofdpijn. Op het terrein zelf gebeurde een eerste medische triage. Rond 18 uur werd beslist om het festivalterrein, waar zich ongeveer 3.300 jongeren bevonden, te ontruimen.

Onder politiebegeleiding werden de tieners naar de uitgang begeleid. Door het incident is het festival twee uur vroeger dan het voorziene einde stilgelegd.

Het fenomeen van “needle spiking” kwam in het nieuws doordat op de voetbalwedstrijd van KV Mechelen veertien mensen zich onwel voelden. Er waren bij die personen prikletsels vastgesteld maar ook daar is het wachten op verder onderzoek. Bij needle spiking worden mensen na een prik duizelig of voelen ze zich onwel. De mogelijkheid bestaat dat er een drug of een andere soort stof wordt ingespoten.

