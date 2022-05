Toch concurrentie voor Erling Haaland: Manchester City-aanwinst Julián Álvarez scoort zes (!) keer in Copa Libertadores

Zes doelpunten in één wedstrijd in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Dan kan je iets. En dat zag Manchester City al eerder. The Citizens haalden River Plate-aanvaller Julián Álvarez (22) in de winter al binnen, maar verhuren hem nog een half aan de Argentijnse topclub.

In de laatste groepswedstrijd van de Copa Libertadores tegen het Peruaanse Allianza Lima (8-1) scoorde Álvarez woensdagavond zes keer. Drie goals in de eerste helft en drie in de tweede helft: mooi verdeeld. Nochtans had de Argentijnse spits in de eerste vijf wedstrijden van de Copa Libertadores nog niet gescoord. Hij had wel al twee assists uitgedeeld. In de competitie zit hij aan acht doelpunten en twee assists in elf wedstrijden.

Afgelopen winter legde Manchester City de aanvaller vast voor 17 miljoen euro. City verhuurt hem nog tot juli aan River Plate, maar daarna sluit Álvarez dus aan in Engeland. Hij kan meteen de concurrentie aangaan met Erling Haaland, al is de Noorse spits nog van een heel ander kaliber.

“We hebben veel aanbiedingen gehad van andere clubs om hem volgend seizoen te huren, maar hij zal bij ons blijven”, zei City-CEO Ferran Soriano aan The Sun. “Hij zal de voorbereiding bij ons meemaken. Barcelona? Nee, zij waren niet geïnteresseerd.”

Bekijk hier de goals van Álvarez:

