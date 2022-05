Provincie neemt extra veiligheidsmaatregelen op recreatiedomeinen in het Waasland: “Geen herrie op De Ster en Nieuwdonk”

Na de problemen met Brusselse jongeren in domein De Blaarmeersen in Gent neemt de provincie extra maatregelen om de veiligheid op provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas en Nieuwdonk in Berlare de volgende maanden te verzekeren.

Na twee coronazomers maken de Oost-Vlaamse recreatiedomeinen zich eindelijk weer op voor een zorgeloze zomervakantie. Verschillende incidenten in het hele land zorgen echter voor enige bezorgdheid. Daarom zetten de Oost-Vlaamse recreatiedomeinen de komende periode in op extra bewaking en bijkomende maatregelen, zodat iedereen kan genieten van een ontspannen en onbekommerd dagje uit. “In tegenstelling tot heel wat andere provincies, bouwen wij het aanbod in onze recreatiedomeinen niet af, integendeel”, zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA), verantwoordelijk voor de provinciale domeinen. “We zijn ons ervan bewust dat we met onze domeinen aan heel wat gezinnen een betaalbare ontspanning bieden dichtbij huis. Daarom zijn er weer heel wat activiteiten in alle domeinen en blijven ook onze zwembaden en zwemvijvers open voor het publiek. Maar goede afspraken maken goede vrienden. De voorbije weken waren er in het hele land meldingen van incidenten, met name ook in recreatiedomeinen. Wie bij ons komt, moet in alle zorgeloosheid kunnen genieten. Wij willen geen herrie. Er gelden in onze recreatiedomeinen en zeker in onze zwembaden duidelijke regels rond gedrag en aangepaste kledij. We zullen die zeker nog eens goed in de verf zetten, zodat daar geen misverstanden kunnen over bestaan. We blijven in onze zwembaden bovendien werken met een reservatiesysteem en beperken de capaciteit voorlopig ook tot één derde van de normale bezetting. Extra beveiligingsmensen zullen ook een oogje in het zeil houden zodat alles in goede banen geleid wordt.”

Het provinciebestuur maakte ook afspraken met de lokale politiezones. “Maar ook zij hebben natuurlijk nog heel wat ander werk op de plank”, zegt Vervliet. “Ik hoop dan ook dat er ook federaal actie komt om overlast te vermijden. Het kan bovendien niet de bedoeling zijn dat wij het slachtoffer worden van het sluiten van recreatiemogelijkheden in andere provincies.”

Oost-Vlaanderen telt vier recreatiedomeinen met zwemgelegenheid: Puyenbroeck in Wachtebeke, De Gavers in Geraardsbergen, De Ster in Sint-Niklaas en Nieuwdonk in Berlare.