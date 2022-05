Houston

Ze klinkt ontdaan, Liesbet uit Alken is ook ontdaan. “Onze jongste, onze Fons, is tien jaar. De 19 schoolkinderen van Uvalde waren 7 tot 10 jaar. Dit is al de zoveelste shooting, maar deze grijpt me veel meer aan. Fons zetten we straks weer af aan de schoolpoort. En dan? Uvalde had onze school kunnen zijn.”