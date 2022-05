De balans na het eerste jaar Conference League: onverwachte meerwaarde voor het voetbal

Quizzers, onthouden: AS Roma is de allereerste winnaar van de Conference League — © REUTERS

55 landen maken deel uit van de UEFA, allemaal moesten ze nu een kans krijgen op Europees voetbal. Dat idee gooide de UEFA een jaar geleden op tafel, met de Conference League tot gevolg. Zo kregen we opeens veel onbekende clubs en nog meer onbekende spelers op het Europese toneel. In de groepsfase lag het niveau van het voetbal dan ook niet erg hoog. De sceptici leken gelijk te krijgen.

Zaniolo bezorgt AS Roma de allereerste Conference League met zijn doelpunt tegen Feyenoord — © ISOPIX

Sensatie voor supporters

Wel leverde die groepsfase al meteen sensatie op. Denk dan maar aan het Sloveense Mura dat in de groepsfase met 2-1 won van Tottenham en de Spurs zo uitschakelde. Of herinnert u het zich nog toen uiteindelijke kampioen AS Roma met 6-1 de boot in ging bij het Noorse Bodo Glimt? De Conference League bleek voer te zijn voor mooie voetbalverhalen.

In de latere rondes zou het niveau ook veel hoger gaan liggen. De kleinere broertjes werden uitgeschakeld, de betere clubs bleven over. En dat leverde naast sensatie ook leuk voetbal op. De Conference League ging zo ook echt leven onder de voetbalfans. Dat zagen we woensdagavond bij de finale in Tirana, waar het stadion afgeladen vol zat. Maar ook in Rome volgden 50.000 Romeinen de wedstrijd op grote schermen in het Stadio Olympico.

Niet alleen in Tirana, ook in Rome was het gisterenavond groot feest — © EPA-EFE

Hoe deden de Belgen het?

Een kans op Europees succes voor clubs uit kleinere landen? Voor onze Belgische clubs klinkt dat alvast als muziek in de oren. Al wisten we ons ook op het derde Europese niveau niet te meten met de top. Anderlecht ging er al uit de voorrondes tegen Vitesse, Gent wist zich wel te kwalificeren voor de groepsfase. Daar deden de Gentenaren het ook erg goed, maar uiteindelijk werden ook zij gewipt, door het Griekse PAOK in de achtste finales.

Voor groot Belgisch succes moeten we de Nederlandse grens oversteken. Daar ontpopte Cyriel Dessers zich tot ’Mister Conference League’. Met tien doelpunten kroont hij zich zelfs tot de allereerste topschutter in de Conference League.

Na de verloren finale tegen AS Roma is de topschutterstitel een troostprijs voor Dessers — © REUTERS

Is de UEFA nu geslaagd in zijn opzet?

De landen in de Conference League waren zeker diverser. Tot en met de kwartfinales alleszins. Want uiteindelijk bleken de subtoppers uit de grootste competities te sterk voor de topclubs in de kleinere. En zo kregen we halve finales met teams uit Engeland, Italië, Frankrijk en Nederland.

Dus krijgen we geen Europese trofee voor een club uit Noorwegen of Griekenland, maar wel voor eentje uit Italië. Ondanks dat er veel meer verschillende landen deelnamen, ging er toch weer een topland met de hoofdprijs lopen. Want ook die toplanden mogen één team naar Conference League sturen. En ook uit de Europa League zakken clubs uit de grote competities af. Op een Europese titel voor een klein voetballand is het dus nog even wachten.