Béa & Bart vinden tóch huisje voor Bianca in ‘Blind Gekocht’: zelfs de televisieploeg helpt mee

Een happy end in de seizoensfinale van Blind gekocht. De alleenstaande moeder Bianca (44) en haar zoon Jitse (18) hebben na een zoektocht van vijf jaar een huis kunnen kopen voor 170.000 euro. Op de valreep leverde een oproep in de media de ultieme tip op.

Donderdag was de laatste aflevering van het vierde seizoen van Blind Gekocht te zien. Die kende een emotionele ontknoping. Heel even leek het erop dat makelaar Béa Vandendael haar zoektocht moest staken. “Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Dat het voor de allereerste zo gaat het zijn dat we geen huis kunnen kopen en de centen moeten teruggeven”, zei ze tegen presentator Jani Kazaltzis. Niet dat de Limburgse Bianca en haar zoon Jitse zulke exuberante eisen hadden: een “gezellig huisje in Lanakne met twee tot drie slaapkamers en een tuintje”. Maar het budget was wél een hele uitdaging: 170.000 euro.

Op de valreep leverde een oproep in de media de ultieme tip op. Zo werd er alsnog een huis gevonden voor Bianca en Jitse, die al vijf jaar op zoek waren naar een nieuwe stek in Lanaken. “Jullie zijn mijn lot uit de loterij,” zei een overgelukkige Bianca.

Van de 170.000 euro die Bianca ter beschikking had, bleef na de aankoop van het huis nog 16.000 euro over voor de verbouwing. Op vraag van interieurarchitect Bart Appeltans kon Bianca daar nog een beetje spaarcenten aan toevoegen, maar het bleek nog te weinig om haar droom in te kunnen vullen.

Bianca en Jitse weten niet wat ze zien. — © PLAY 4

De keuken. — © PLAY 4

Dat was echter buiten de productieploeg van Blind gekocht gerekend. Zij beslisten om samen met Bart en Béa de handen uit de mouwen te steken, zodat Bianca en haar zoon niet alleen van een nieuwe badkamer en keuken kunnen genieten, maar ook een afgewerkte woonkamer kregen. ()

