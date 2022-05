Twee bestuurders in levensgevaar na botsing op E17

Het ongeval gebeurde rond 7 uur. Twee auto’s reden op de E17 in de richting van Nederland en kwamen ter hoogte van de afrit De Pinte met elkaar in botsing. Vermoedelijk wou het achterliggend voertuig, bestuurd door een Fransman, de voorligger links inhalen. Mogelijk door overdreven snelheid schatte hij het manoeuvre verkeerd in en raakte hij de auto voor hem, bestuurd door een Belg, links achteraan.

Door de aanrijding gingen beide voertuigen aan het tollen. De beide bestuurders werden in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Rond de middag was het levensgevaar van beide geweken. Er werd door het parket een verkeersdeskundige aangesteld en het parket onderzoekt ook nog of er beelden zijn van de aanrijding.