IN BEELD. Welkom aan boord van de ‘Tango D10S’, het splinternieuwe vliegtuig ter ere van Diego Maradona

Supporters van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona kunnen vanaf nu vliegen in het gezelschap van hun idool. Woensdag werd in Buenos Aires een toestel voorgesteld dat helemaal gewijd is aan de wereldkampioen van 1986. Zijn dochters Dalma en Gianinna en enkele van zijn oud-ploegmaats woonden de onthulling bij.

De privéjet, omgedoopt tot “Tango D10S” (een verwijzing naar zijn rugnummer 10), biedt plaats aan twaalf personen en is gefinancierd door een Argentijns bedrijf waarvan de CEO een enorme fan van Maradona is. Hij liet het toestel beschilderen in de kleuren van Argentinië (blauw en wit) met foto’s van Maradona die onder meer de wereldbeker kust. Binnenin zijn verschillende souvenirs te bewonderen en er is via artificiële intelligentie ook “interactie” voorzien met de in november 2020 overleden voetbalvedette.

Het toestel zal de komende maanden Argentinië doorkruisen en in november ook naar Qatar vliegen voor het WK. Daarna wordt het geveild voor het goede doel.

Beelden van het vliegtuig:

