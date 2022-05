HET PUNT VAN VAN IMPE. “Hoe hard Biden ook roept, hij staat machteloos tegen de wapenlobby”

“Zeg niet dat we dit bloedbad niet kunnen voorkomen. Dat kunnen we wel. Het is tijd om op te staan tegen de wapenlobby.” In een vlammende speech opende Amerikaans president Joe Biden de aanval op de wapenlobby, na het drama in Texas. Maar zal het ook iets opbrengen? Is dit eindelijk een keerpunt? Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe is sceptisch: “Biden heeft gelijk. Wapenwetten brengen wel degelijk iets op. Maar in de VS is niemand bij machte om ze in te voeren.”

In eigen land haalt Vivaldi intussen een toverwoord uit de kast: het zomerakkoord. Alle hete hangijzers - van pensioenen tot energie - willen ze in één grote hutsepot draaien. Is dat realistisch? En wat denkt Georges-Louis Bouchez daarvan? “Hou deze zomer zijn Twitter maar in de gaten.”