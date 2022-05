Amerikaanse yoga-lerares al meer dan een week spoorloos nadat ze verdacht wordt van moord op wielrenster

De Amerikaanse Anna “Mo” Wilson (25) was een veelbelovende wielrenster. Twee weken geleden verbleef ze bij een vriend in Texas omdat ze aan het trainen was voor een wedstrijd in de buurt. Op 11 mei ging ze in de namiddag zwemmen met collega-wielrenner Colin Strickland (35). Later op de dag gingen ze samen eten en bracht Strickland haar naar het huis waar ze verbleef. Wilson had een unieke code gekregen om het huis van haar vriend te betreden en die werd om 20.36 uur ingetoetst. Bijna anderhalf uur later kreeg de politie een oproep in verband met een geweerschot. Ze haastten zich ter plaatsen en troffen een zwaargewonde Wilson aan. De vrouw overleed niet veel later ter plekke.

Cruciale videobeelden

Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek bleek dat videobeelden van een beveiligingscamera in de buurt misschien wel cruciaal zouden kunnen zijn. Daarop werd de auto van Kaitlin Marie Armstrong, een 34-jarige yoga-lerares en makelaar, gespot. Die stopte aan het huis slechts één minuut nadat Wilson de woning betrad. En zij is geen onbekende voor Wilson.

Armstrong zou namelijk al drie jaar een relatie hebben met Wilsons collega-wielrenner Colin Strickland. De twee gingen in oktober kort uit elkaar, maar vonden elkaar snel terug. In die korte periode dat de twee uit elkaar waren zou Strickland wel een korte relatie gehad hebben met Wilson. Ook nadat Strickland en Wilson uit elkaar gingen, bleven ze contact houden. Maar die conversaties verborg hij voor Armstrong. De yoga-lerares zou Wilson verschillende malen gecontacteerd hebben en maande haar aan “weg te blijven” van haar vriend.

Jaloezie?

De politie denkt daarom dat jaloezie een mogelijk motief zou kunnen zijn en bombardeerde Armstrong tot hoofdverdachte. De vrouw werd onmiddellijk opgepakt en verhoord, maar het papierwerk bleek niet in orde waardoor de yoga-lerares opnieuw mocht vertrekken. Daarna verdween ze. Strickland zou haar niet meer gesproken hebben sinds 13 mei en ook het Instagramaccount van de vrouw werd verwijderd.

De politie is nog steeds op zoek naar de vrouw.

