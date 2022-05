Real Madrid mag zich voor vierde jaar op rij meest waardevolle voetbalclub van Europa noemen

Real Madrid mag zich voor het vierde jaar op rij de meest waardevolle voetbalclub van Europa noemen. In het jaarlijkse rapport van Football Benchmark, dat op basis van tal van gegevens de ondernemingswaarde van clubs berekent, eindigde de Spaanse kampioen opnieuw bovenaan. Manchester United nam de tweede plek over van FC Barcelona. Er staat geen Belgische club in de top 32 van deze zevende editie.

Real Madrid vertegenwoordigt een waarde van bijna 3,184 miljard euro. De Spaanse club zag die waarde in vergelijking met vorig jaar met 275 miljoen euro toenemen. De Europese voetbalclubs konden het grootste deel van het seizoen weer supporters ontvangen in hun stadions na de coronaperiode. Als gevolg van de coronacrisis nam de waarde van de clubs in de vorige Football Benchmark met gemiddeld 15 procent af. Nu kwamen de onderzoekers uit op een stijging van 10 procent. Ze kijken niet alleen naar de jaarrekeningen van de clubs, maar ook naar de marktwaarde van de spelers. Real telt met Thibaut Courtois en Eden Hazard twee Belgen in de rangen.

Van de clubs in de top van de ranglijst zag alleen FC Barcelona de waarde afnemen, met 55 miljoen naar 2,814 miljard. De Catalanen hebben te maken met financiële problemen en beleefden in sportief opzicht een teleurstellend seizoen. Manchester United pakte ook geen prijzen en greep zelfs naast een ticket voor de Champions League. Toch werd de Engelse club 222 miljoen meer waard en kwam uit op 2,883 miljard euro.

In de top 10 staan vijf clubs uit de Premier League. Naast Man.United zijn dat Liverpool (vijfde), Manchester City (zesde), Chelsea (zeven) en Tottenham (negende). Verder vinden we er Bayern München (vierde), PSG (achtste) en Juventus (tiende).

Van buiten de vijf grootste competities van Europa (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) staan slechts vier clubs in de top 32: Ajax (19e), Galatasaray (27e), Benfica (28e) en FC Porto (29e).