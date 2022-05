Schot krijgt dubbele handtransplantatie

Steven Gallagher (48) leed al 13 jaar aan sclerodermie, een chronische auto-immuunziekte die leidt tot problemen aan de huid, maar ook de interne organen kan aantasten. Het begon met een vorm van uitslag, maar het werd erger en erger. Na zeven jaar begonnen zijn vingers te verkrampen en uiteindelijk kon hij enkel nog een vuist maken. De pijn was ondragelijk.

Medische experten raadde Gallagher daarom een dubbele handtransplantatie aan. De man weigerde eerste uit schrik voor de risico’s, maar besloot daarna toch akkoord te gaan met de operatie. “Mijn vrouw en ik sproken erover en kwamen tot het besluit ervoor te gaan. Ik kon sowieso mijn handen verliezen. Dit was dus eigenlijk een kwestie van mijn handen loslaten”, vertelde hij aan PA.

Hij onderging een operatie van 12 uur nadat een donor gevonden was. “Na de operatie werd ik wakker en het was nogal surrealistisch, want daarvoor had ik mijn handen en toen ik wakker werd na de operatie had ik nog steeds handen, dus in mijn hoofd ben ik nooit echt geen handen gehad.”

De pijn is weg en Gallagher kon zijn handen niet veel na de operatie al bewegen. Echte fijngevoeligheid heeft hij nog niet in zijn handen, maar hij kan zichzelf veel gemakkelijker aankleden, de waterkraan aanzetten en zijn hond aaien.

De man hoopt ook ooit opnieuw aan het werk te kunnen.

