“Gevechten in het oosten hebben ‘maximale intensiteit’ bereikt”

De gevechten tegen de Russische troepen in Oost-Oekraïne hebben een “maximale intensiteit” bereikt, zei de Oekraïense onderminister van Defensie Ganna Malyar donderdag. De Oekraïners geven ook toe dat de Russen in de regio van Loegansk de overhand hebben.

“De gevechten hebben hun maximale intensiteit bereikt en er ligt een lange en uiterst moeilijke etappe in het verschiet,” vertelde Malyar op een persconferentie. De gouverneur van de regio Loegansk, een van de twee regio’s die samen de Donbass-regio vormen en waar gevechten woeden, waarschuwde ook voor de intensiteit van de gevechten.

“De taak is extreem moeilijk in de regio Loegansk, omdat we drie maanden van constante aanvallen hebben gehad, constante beschietingen, en nu zijn alle Russische strijdkrachten hier ingezet, en we moeten deze horde in bedwang houden,” zei hij donderdagochtend in een video op Telegram. Volgens hem is zijn grote delen van Oekraïense militaire infrastructuur vernietigd en “langzaam trekken onze jongens zich terug naar meer versterkte posities”.

“Het is erg moeilijk voor onze jongens (Oekraïense soldaten, red.). Extreem moeilijk. Maar ze houden stand,” voegde hij eraan toe.

Aanwezigheid in Kiev

Na er niet in geslaagd te zijn Kiev in te nemen, concentreren de Russische troepen zich sinds april op Oost-Oekraïne, dat al sinds 2014 gedeeltelijk wordt gecontroleerd door pro-Russische separatisten.

Gevraagd naar de situatie in Kiev, meende Malyar ook dat de dreiging nog steeds aanwezig is. “Omdat het vernietigen van Kiev en het omverwerpen van de Oekraïense regering de snelste manier is om Oekraïne te veroveren. We moeten dus leven met het idee dat deze dreiging altijd bij ons zal zijn,” klonk het.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, benadrukte donderdag vanop het Economisch Wereldforum in Davos ook dat hij “geen veiligheidsgaranties” kon geven aan inwoners van de hoofdstad die de stad hadden verlaten en besloten hadden terug te keren.