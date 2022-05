Skov Olsen, Amuzu en Vinicius Souza zien marktwaarde flink stijgen, Racing Genk ziet spelers aan waarde verliezen

Francis Amuzu scoorde in de Champions’ play-offs vier goals in zes wedstrijden, waardoor de vleugelspeler van Anderlecht zijn waarde met 1,7 miljoen euro ziet toenemen. Ook Skov Olsen, die een levensbelangrijke assist gaf op Vanaken in de cruciale overwinning op Union, ziet zijn waarde met 2 miljoen euro stijgen tot 12 miljoen euro. Maar de speler met de grootste vooruitgang vinden we in Mechelen: Vinicius Souza, dit seizoen door Lommel uitgeleend aan Mechelen, had voor de update een marktwaarde van 1,3 miljoen euro, maar de Braziliaan zag zijn waarde stijgen naar maar liefst 4,5 miljoen. Souza heeft er dan ook een sterk seizoen opzitten bij Mechelen, en verschillende clubs waaronder Club Brugge en PSV lonken naar zijn diensten.

LEES OOK. Club Brugge richt zijn pijlen op KV Mechelen-middenvelder Vinicius Souza

© BELGA

Maar bovenstaande spelers zijn niet de enige die hun marktwaarde zagen stijgen: Bayo, die door Charleroi definitief werd overgenomen van Gent, krijgt nu een prijskaartje van 3,20 miljoen euro toegekend, terwijl hij eerder maar 1,30 miljoen euro waard was. Ook Union-revelatie Casper Nielsen, die deze zomer hoogstwaarschijnlijk het Dudenpark verlaat, ziet zijn waarde stijgen tot 6,50 miljoen.

Bij Racing Genk vinden we dan weer verschillende spelers terug die aan waarde verliezen. John Lucumi (van 10 naar 9 miljoen), Daniel Muñoz (van 7 naar 6 miljoen) en Bongonda (van 7,5 naar 7 miljoen) zijn de ongelukkigen na een teleurstellend seizoen van de Limburgers. De waarde van Maarten Vandevoordt steeg wel tot zes miljoen euro, al heeft dat meer te maken zijn overeenkomst met Leipzig voor een transfer in 2024 dan met zijn prestaties.

LEES OOK. Genkse doelman Maarten Vandevoordt trekt in 2024 naar RB Leipzig