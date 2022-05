Komende dagen zijn cruciaal voor verspreiding apenpokken in België: “Incubatieperiode van eerste gevallen loopt af”

De komende dagen zullen cruciaal zijn voor het aantal bevestigde gevallen van apenpokken in ons land. De maximale incubatieperiode van de eerste besmette personen loopt namelijk bijna af. “Ik verwacht nog meer positieve gevallen, maar dit kunnen we in principe wel onder controle houden in onze samenleving”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

De eerste gevallen van apenpokken in ons land waren gelinkt aan het fetisj-festival Darklands in Antwerpen. Die eerste gevallen waren dan ook allemaal terug te leiden naar de homogemeenschap, maar die link zal na een tijd verloren gaan, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Wanneer mensen nauwe contacten hebben, zal die link met de homogemeenschap vervagen. Het is dan ook geen homoziekte. Die eerste ronde van besmettingen heeft toevallig plaatsgevonden in die gemeenschap, maar we gaan ook gevallen daarbuiten zien.”

De WHO meldde twee dagen geleden dat er ondertussen al 250 gevallen van apenpokken gemeld werden in 16 landen. Volgens de viroloog zijn enkele honderden gevallen in Europa het minimumscenario. Paniek is helemaal niet nodig, zegt hij. “Het hangt ervan af hoe goed de bevolking die letsels herkend. Het begint bij koorts, algemene moeheid en je niet goed voelen. Daarna verschijnen er blaasjes die zich eerst vullen met helder vocht, later met etterig vocht. In de laatste fase zijn het korstjes”, zegt hij. Maar het is belangrijk dat mensen in die eerste fases al contact opnemen met een arts.

Langere incubatieperiode

De komende dagen zullen volgens Van Ranst cruciaal zijn. “We zitten bijna aan de maximale incubatieduur (de periode tussen de besmetting en de eerste klachten, red.) na het einde van Darklands. Ik verwacht nog meer positieve gevallen, maar dit kunnen we in principe wel onder controle houden in onze samenleving”, zegt de viroloog. “Het is dan ook heel anders dan bijvoorbeeld Covid-19. Bij Covid had je een incubatieperiode van 3 tot 5 dagen. Bij apenpokken is dat twee tot drie weken. Je gaat dus veel minder die snelle stijgingen zien. Het gaat gewoon veel trager.”

Dat er ook al richtlijnen rond isolatie zijn, helpt volgens de viroloog ook. Aangeraden wordt om in isolatie te blijven tot de letsels opgedroogd en genezen zijn. Meestal is dat na 21 dagen. “Maar ook hoogrisicocontacten, mensen die zeer nauw contact of seks hadden met de besmette persoon, gaan best 21 dagen in quarantaine.”

Vaccins

Ons land heeft, samen met de Europese Unie, 1.250 dosissen van een vaccin tegen apenpokken besteld. Daarmee kunnen 625 personen ingeënt worden. “Die zijn in eerste instantie bedoeld voor gezondheidsmedewerkers die blootgesteld zijn aan het virus. Maar ook voor hoogrisicocontacten”, zegt Van Ranst. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid nog wel groepsaankopen volgen van die vaccins. Maar een grootschalige vaccinatiecampagne, zoals bij Covid-19, daar spreekt Van Ranst niet over.

