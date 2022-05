Het was de droom van de Qatarese sjeik Saoud Bin Mohammed Bin Ali Al Thani om de spix’ ara ooit opnieuw in het wild te laten vliegen. — © Al Wabra Wildlife Preservation

22 jaar nadat de spix’ ara volledig uitgestorven is in het wild, vliegt de zeldzaamste vogel ter wereld op 11 juni terug de natuur in. Een wereldprimeur, dankzij een Qatarese sjeik die – in positieve zin – jacht maakte op de allerlaatste blauwe papegaaien en een Belgische dierenarts Tim Bouts die er zijn levenswerk van maakte.