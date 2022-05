VRT-sportanker Ruben Van Gucht (35) is in alle stilte in het huwelijksbootje gestapt met hoogspringster Blanka Vlašić (38). De twee verwachten ook een zoontje. Dat maakten ze bekend op Instagram.

“We said YES”. Dat schrijft de Kroatische hoogspringster op Instagram. En daarmee helpt ze onmiddellijk een hoop geruchten uit de wereld. Er was al een tijdje speculatie over de mogelijke relatie van Van Gucht en de hoogspringster. Zo’n twee maanden geleden ontkende hij in Dag Allemaal nog dat er sprake was van een relatie. Hij was naar eigen zeggen vaak in Kroatië voor een “nieuw project”. “Ik ben Blanka ooit gaan opzoeken voor opnames van De Kleedkamer, da’s intussen een jaar of drie geleden. Toen is het idee gevormd voor m’n nieuwe project, ik raakte geïnspireerd door de omgeving. En ja, ik heb achteraf opnieuw in dat verband contact gezocht met haar. Ook nu houden we contact, en ik bezoek haar wel eens als ik er ben. Maar ’t is vriendschappelijk. Veel meer dan eens een koffie met Blanka gaan drinken, doe ik niet.”

Maar het blijkt nu toch wat anders in elkaar te zitten. De Sporza-commentator en Kroatische zijn onlangs in het huwelijksbootje gestapt in Split, de tweede grootste stad in Kroatië. Op Instagram schrijft Vlašić, die jarenlang dé grote concurrente van onze Tia Hellebaut was en een bronzen en zilveren medaille op de Olympische Spelen won, dat ze ‘ja’ zeiden tegen een leven in Kroatië en in België, ‘ja’ tegen samen een leven opbouwen en ‘ja’ tegen een kindje.

Ze kondigde daarmee dus niet alleen hun huwelijk aan, maar ook ineens het feit dat ze tegen het einde van het jaar een zoontje verwachten.

Van Gucht was eerder zeven jaar getrouwd met Laurence Van Tongerloo, onderneemster en de drijvende kracht achter @PlanetLolo, een platform op social media voor dieren en mensen. De twee kondigden in oktober vorig jaar hun scheiding aan op Instagram.

