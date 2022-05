Hoe een tiener het einde van de Koude Oorlog versnelde door een illegale landing op het Rode Plein

Vandaag is het exact 35 jaar geleden dat de 18-jarige West-Duitse pacifist Mathias Rust met een sportvliegtuigje landde in de buurt van het Rode Plein in Moskou, na een illegale vlucht die hem voorbij het IJzeren Gordijn en in het hart van Sovjet-Rusland bracht. Rust haalde daarmee het wereldnieuws en deed de Amerikaanse president Ronald Reagan in een onbedaarlijke lachbui uitbarsten. Anno 2022 kijkt de ‘vredesduif’ en de ‘Don Quichote van de lucht’ bezorgd naar de oorlog in Oekraïne. “Poetin doet er alles aan om aan de macht te blijven.”