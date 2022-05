Politie doet huiszoekingen bij Willebroekse vechtersbazen: drie tieners aangehouden

In dit steegje geldt er een samenscholingsverbod. — © Joris Herregods

In het onderzoek naar een ernstige vechtpartij op een fuif in Willebroek van enkele weken geleden heeft de politie verschillende huiszoekingen verricht bij de mogelijke daders. Vijf personen werden gearresteerd en drie van hen werden ook effectief aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om jongeren van 18 en 19 jaar oud. “Er wordt gegraven en doorgegraven tot de fundamenten van heel de problematiek bloot komen te liggen”, reageert de burgemeester.

Het centrum van Willebroek kampt al langer met vechtpartijen, beledigingen, geluidshinder, vuilnisbakken die worden uitgekieperd, vandalisme en drugsgebruik. Deze week werd daarom nog een samenscholingsverbod ingevoerd in het steegje tussen de Schoolweg en het Louis De Naeyerplein en de onmiddellijke omgeving. Een hard kern van een twintigtal jongeren zorgt er voortdurend voor overlast.

Volgens burgemeester Eddy Bevers (N-VA) zijn er geregeld ook vechtpartijen die in het Schoolwegje beginnen en dan worden voortgezet in de fuifzaal ernaast. Tijdens een fuif in de nacht van 7 op 8 mei liep het helemaal mis. Er werd zwaar gevochten en een viertal aanwezigen raakte daarbij gewond. De knokpartij werd onderzocht en de lokale politie Mechelen-Willebroek heeft nu op basis van dat onderzoek actie ondernomen.

“De feiten konden gelinkt worden aan een groep van vijf personen. Woensdag volgde er een reeks huiszoekingen op verschillende locaties bij de betrokkenen. De vijf werden gearresteerd en verhoord. Hen wordt slagen en verwondingen ten laste gelegd. Er is ook sprake van diefstal met geweld omdat bij één van de slachtoffers ook een smartphone werd afgenomen”, bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.

De jongeren zijn voor de onderzoeksrechter geleid. Na verhoor besliste die dat twee van hen mochten beschikken wegens een gebrek aan bewijzen voor hun betrokkenheid. Drie tieners werden wél aangehouden. Ze wonen alle drie in Willebroek zelf, twee van hen zijn 18 jaar oud en de derde is 19 jaar oud. Twee zijn naar de gevangenis gebracht, de derde is onder elektronisch toezicht geplaatst. “Het onderzoek zal nu verder gevoerd worden”, klinkt het bij het parket.

Blijven graven

De burgemeester van Willebroek, Eddy Bevers (N-VA), zegt erg tevreden te zijn met de actie. “Dit is een heel duidelijk signaal, waar veel werk achter zit om dit te kunnen waarmaken. Er wordt dan ook sterk op ingezet door onze politie. Zij zijn bezig met een groot onderzoek, spitten alles uit en doen alles om tot resultaten te komen. Er wordt gegraven en doorgegraven tot de fundamenten van heel de problematiek bloot komen te liggen. Dit verhaal is dus nog lang niet ten einde, we staan nog maar aan het begin”, zegt hij.

Al wil de burgemeester ook benadrukken dat er twee kanten aan het verhaal zijn. “Er is naast het politioneel luik ook een luik van dialoog bezig, waar we ook sterk op inzetten. Dat is een aspect dat zeker ook belangrijk is om verandering te brengen.”

