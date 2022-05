Geen kat geïnteresseerd in WK Qatar: amper 600 Belgische aanvragen per wedstrijd van de Rode Duivels

Nog slechts 177 dagen tot de aftrap van het WK in Qatar met de openingswedstrijd tussen Senegal en Nederland en toch zijn er nog maar amper tickets verkocht. Wereldvoetbalbond FIFA mag dan wel roeptoeteren dat er tijdens het eerste verkoopwindow in januari en februari en tijdens het tweede verkoopmoment in maart en april respectievelijk 17 miljoen en 23,5 miljoen aanvragen voor WK-tickets binnenliepen, toch betekent dat niets. Aanvragen betekent immers niet hetzelfde als kopen. Gevolg: slechts 800 000 tickets van de in totaal 3,1 miljoen werden al echt verkocht. Nog geen derde van de kaartjes dus, waardoor er in Qatar amper 1,2 miljoen fans verwacht worden. Vier jaar geleden werden er voor het WK in Rusland met 2,5 miljoen tickets nog meer dan dubbel zoveel verkocht.

Ook voetbalgrootheden met problemen

Dit keer loopt het dus een pak stroever. Zelfs voetbalgrootheden als Engeland en Frankrijk krijgen hun tickets niet uitverkocht. Bij de Engelsen komt alleen de wedstrijd tegen (mogelijk) Schotland of Wales in de buurt, met twee van de drie ticketcategorieën overboekt. In Frankrijk vrezen ze dat hun steun minder dan een kwart zal zijn van die in 2018 in Rusland. En ook in België loopt het voor geen meter. Ons eerste verkoopmoment is intussen afgesloten en leverde amper zo’n 600 Belgische aanvragen per wedstrijd van de Rode Duivels op. “Dat is echt… heel weinig en onvoorzien”, dixit Guy Van den Broeck van de Belgische voetbalbond. Tegen begin juni zal blijken hoeveel van die 600 tickets per wedstrijd ook effectief verkocht werden. “Maar zelfs als iedereen die een ticket heeft aangevraagd dat ook koopt, zitten we nog niet eens aan een vierde tegenover het WK in Rusland”, zucht Van den Broeck.

Ver is het niet zoeken naar een reden voor de magere verkoop. De onduidelijkheid rond de kostprijs is zeker een van de oorzaken, weet Van den Broeck. Alleen wie een ticket heeft, kan bij de regering van Qatar een vergunning aanvragen om het land binnen te komen, de zogeheten “Hayya Card”. “Vooraf de totale kosten berekenen, is onmogelijk. Pas wanneer je een ticket hebt, kan je met een QR-code je hotel of verblijfplaats boeken”, voegt Van den Broeck toe. “Wie een ticket koopt, waagt dus zich dus aan een sprong in het diepe. Ook over een tweede verkoopmoment voor ons land bestaan overigens nog vraagtekens. We vermoeden dat dat er nog zal komen, maar zeker zijn we niet. Laat staan dat we een idee hebben van wanneer. De communicatie loopt zeer stroef.”