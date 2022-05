“Nog liever een gesloten competitie, hoor je al die kleine clubs denken, dan zijn we op ons gemak”

Dat is het verschil met de politiek. Ondanks gezwollen retoriek en tegenstrijdige visies en belangen, komt er altijd een compromis uit de bus. Omdat redelijke mensen rond de tafel beseffen dat het moet en dat onderhandelen nu eenmaal toegeven is. Dat heet verantwoordelijk besturen. Lorin Parys heeft in geen tijd geleerd dat hij dat van onze voetballeiders echt niet mag verwachten. Wel integendeel.