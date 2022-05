Op zoek naar een instapklare woning met drie slaapkamers en een tuintje? Welkom in de Immo-hel

Je bent jong, en je wilt wat: een paar slaapkamers, leuk gelegen, en een tuin voor toekomstige coronalentes. Wees dan welkom in de huizenjagersslag. Waar iedereen scrollt en stresst over dezelfde ‘panden’, met honderdduizenden smijt naar ‘instapklaar’, en tegen elkaar opbiedt voor ‘centrale ligging’. Het is verdorie niet simpel om vandaag een betaalbaar huis te scoren als twintiger of dertiger, getuigen deze drie koppels. Het vraagt tijd, slaaptekort, en eindeloos veel meldingen op je gsm. Een achteraf-cadeautje van de coronacrisis. “Ik heb nog altijd hartzeer van een huis van drie jaar geleden.”