Brandweerman vertelt over chaos tijdens schietpartij in Texas: “Ik hoorde dat vaders ruiten kapotsloegen om hun kind te redden”

Een brandweerman die reageerde op de noodoproep over de schietpartij op een basisschool in Texas heeft aan de New York Post verteld dat hij de schoten nog kon horen toen hij aankwam. Hij vertelde dat het aan de schoolpoort erg chaotisch verliep. Ouders probeerden er tot bij hun kinderen te komen, maar politieagenten moesten hen tegenhouden omdat de situatie nog niet veilig was.

Zijn taak, samen met die van andere hulpdiensten, was dan ook ervoor zorgen dat de politiediensten en de ziekenwagens tot bij de plek geraakten zodat gewonden snel en efficiënt konden afgevoerd worden. “Het was duidelijk een chaotische situatie in het begin en ik ga niet zeggen dat het de hele tijd onder controle was, maar veel families probeerden binnen te komen en hun kind te vinden,” zei de man, die al 35 jaar bij de brandweer werkt. “Ik hoorde, ik heb het niet gezien, ik hoorde over vaders die daar de ramen uitbraken om hun kinderen uit de ramen te trekken. Het was een verschrikkelijk, tragisch tafereel.”

LEES OOK. Jongen die dodelijke schietpartij in Texas overleefde vertelt hoe schutter zijn klas binnenstormde: “Hij zei: het is tijd om te sterven”

De Texaanse autoriteiten deelden eerder al mee dat de schutter bijna een uur in de school aanwezig was voordat die door de politie uitgeschakeld werd. Ouders die aan de schoolpoort stonden, maanden de politieagenten dan ook aan om naar binnen te gaan. Sommigen wilden zelf naar binnen stormen om hun kinderen te redden.

De schutter zou zich verschanst hebben in één klaslokaal en schoot daar 19 kinderen en twee leerkrachten dood. Pas toen de agenten een sleutel verkregen van andere personeelsleden, konden ze het lokaal openen en de schutter uitschakelen.

LEES OOK. Na dodelijke schietpartij in Texas: leiden strengere wapenwetten sowieso tot minder dodelijke schietpartijen?

(sgg)