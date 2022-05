Vier scholen even in lockdown door gewapende man in Toronto

In de Canadese stad Toronto werden donderdagavond (Belgische tijd) vier scholen in lockdown geplaatst omdat er een gewapende man in de buurt gesignaleerd werd. Dat meldt de politie op Twitter.

De politie van Toronto meldt dat er een man gesignaleerd werd in de stad die een geweer op zak had. Het zou gaan om een twintiger. Uit veiligheid werden vier scholen in de buurt in lockdown geplaatst.

In een update meldt de politie op Twitter dat de verdachte gelokaliseerd werd. De politie zou een vuurwapen gebruikt hebben waardoor de verdachte gewond raakte. Het is momenteel nog niet duidelijk of die ook effectief gevat is. De politie zal later op de dag meer informatie vrijgeven.

Een uur later werd de lockdown voor de scholen opgeheven. Er zou geen verder gevaar zijn, tweette de politie.

