Het leek een modelcrèche, tot dat vreemde telefoontje: ouders getuigen over bijna fatale mishandeling van zoontje

Tien maanden oud was hun zoontje, toen hij zwaar mishandeld werd door zijn onthaalmoeder. Het kindje van Matthias en Stéphanie overleefde het maar nipt. Achteraf bleek dat in de jaren daarvoor nog minstens acht andere kinderen slachtoffer geworden waren. De vraag hoe dat in godsnaam is kunnen gebeuren, en hoe niemand in al die jaren heeft ingegrepen, zadelt hen op met verdriet, frustratie en woede. “Wij willen verandering. Dit mag niet meer gebeuren.”