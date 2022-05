Familie van neergeschoten lerares krijgt tweede klap: echtgenoot sterft twee dagen na schietpartij in Texas aan “gebroken hart”

De echtgenoot van lerares Irma Garcia, die dinsdag (lokale tijd) tijdens de schietpartij in een basisschool in Texas stierf, is overleden aan een hartaanval. Dat melden Amerikaanse media op basis van een familielid.

Irma Garcia (46) was één van de twee leerkrachten die tijdens de schietpartij in Texas het leven liet, toen de schutter zich barricadeerde in haar klaslokaal en in het rond begon te schieten. Negentien van haar leerlingen lieten het leven. Ze werkte al 23 jaar in de school en werd in 2019 genomineerd als één van de beste leerkrachten van de Verenigde Staten. Zij gaf samen met Eva Mirales, die ook stierf tijdens de schietpartij, les in het vierde leerjaar.

Hartaanval

Amerikaanse media melden nu dat ook haar echtgenoot donderdag overleden is. Hij zou gestorven zijn aan een hartaanval. Volgens een GoFundMe-pagina die door de nicht van Irma opgezet werd stierf de man aan een “gebroken hart.”

Het koppel begon te daten toen ze nog op de middelbare school zaten en waren ondertussen al meer dan 24 jaar getrouwd. Ze laten vier kinderen tussen 13 en 23 jaar oud achter.

