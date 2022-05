Anderlecht praat met Mazzu: paars-wit zoekt opvolger voor Kompany, Union dreigt verweesd achter te blijven

Vincent Kompany (36) is weg bij Anderlecht. Paars-wit speurt al naar een nieuwe coach en Felice Mazzu (56) is de topkandidaat op de shortlist. De onderhandelingen zijn aangeknoopt, maar de Italo-Belg heeft ook twee buitenlandse aanbiedingen. Bij Union kunnen ze de hemel op hun hoofd zien vallen na hun succesjaar.

Anderlecht wist al een tijd dat het afscheid zou nemen van Vincent Kompany en dus is de zoektocht naar een opvolger al aan de gang. Er is een shortlist met enkele kandidaten. Zo viel de naam van Wouter Vrancken (43), maar die gaat normaal van KV Mechelen naar RC Genk.

De topkandidaat is Felice Mazzu. Bij paars-wit weten ze dat ze na Kompany met een succescoach moeten komen. Mazzu’s wonderjaar bij Union is alvast een mooie adelbrief, maar in het verleden faalde hij bij Genk. De komst van de Italo-Belg zou wel verrassend zijn.

© BELGA

Maandag op de Pro League Awards, waar hij verkozen werd tot Trainer van het Jaar, liet Mazzu zich nog ontvallen dat hij niet in gesprek was met een andere club. “Ik zweer het op mijn vader”, voegde hij eraan toe. In het Dudenpark was zijn interne discours gelijkaardig. Vandaar dat Union-CEO Philippe Bormans dinsdag erg hoopvol was na de eerste gesprekken met Mazzu. “Het is ieders intentie om door te gaan. We staan op een zucht van een akkoord.”

Het kan dat Mazzu niet zelf onderhandelde met geïnteresseerde clubs, maar nauwelijks 24 uur later viel de hemel op Bormans’ hoofd. Zijn trainer gaf plots aan dat er toch een andere club aan zijn mouw trok. Mazzu wilde geen naam noemen, maar in het Dudenpark hadden ze door dat het om Anderlecht ging. Het was voor Union een ontgoocheling dat hun T1 nooit open kaart speelde, vooral omdat er vermoedens waren dat deze flirt al langer aan de gang was. Bovendien was er tussen beide clubs amper contact, terwijl dat wel noodzakelijk is.

© BELGA

Union wachtte zelf natuurlijk wel lang om Mazzu – die garanties wou – te belonen, maar hun lichte ongerustheid sloeg wel snel om in boosheid. Er moet weliswaar nog veel uitgeklaard worden tussen Anderlecht en Mazzu, maar het ziet ernaar uit dat hij toch naar het Lotto Park wil verhuizen. “Wij hopen dat Felice blijft”, stelde Union-CEO Bormans gisteren. “Al zal dat wellicht tegen beter weten in zijn. Ondertussen zijn we zeker dat het om Anderlecht gaat, maar wij deden Felice ook een heel mooi voorstel. Hier kan hij werken met veel vrijheid. Hij moet nu knopen doorhakken, maar vroeg bedenktijd.”

Assistenten mee?

Een van de heikele punten is dat Mazzu al zijn assistenten uit het Dudenpark wil meenemen, van Karel Geraerts tot videoanalist Sandro Salamone. Dan moet RSCA wel af van zijn huidige stafleden. Overigens blijkt nog dat Mazzu ook een aanbieding heeft uit Italië en Frankrijk, maar dat hij Anderlecht zou verkiezen om in België dichtbij zijn vader te blijven die net weduwnaar is geworden. Als hij in het Lotto Park landt, zal Mazzu wel de harten van de RSCA-fans moeten veroveren. Union wil graag over enkele dagen duidelijkheid.