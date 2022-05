Ilias Sebaoui (Beerschot) legt selectie Belgische U21 naast zich neer en kiest voor beloften van Marokko

Vorige week maakte bondscoach Jacky Matthijsen de selectie voor de Belgische beloften bekend. Sebaoui was daarbij, maar kon ook rekenen op een selectie voor de U23 van Marokko. Een hartverscheurende keuze dus voor de jongeling.

Sebaoui liet intussen aan Beerschot weten dat hij voor Marokko kiest. Hij was naar verluidt erg gecharmeerd door de selecties van beide landen. Op de vorige oefenstage met Marokko kon Sebaoui niet voluit gaan wegens een blessure, nu is hij wel volledig fit. Dat zou belangrijk geweest zijn in zijn keuze, naast het feit dat de keuze voor een nationale beloftenploeg nog niet definitief is. Later kan Sebaoui dus nog beslissen voor welk eerste elftal hij wil uitkomen.

De beloften van Marokko spelen op 7, 10 en 13 juni oefeninterlands. De tegenstanders in die vriendschappelijke wedstrijden zijn nog niet bekend.