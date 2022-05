Overzicht van alle trainers in Pro League: niemand bleef langer dan twee jaar en nog veel vraagtekens

De opvolger van Schreuder kennen we al, die van Kompany is nog een groot vraagteken — © Hans Lucas via AFP

Veel trainerswissels en nog meer onduidelijkheden. Het is niet eenvoudig om in zo’n periode bij te houden welke trainers u volgend seizoen langs de zijlijn mag verwachten. Vandaar het volgende overzicht.

De clubs die doorgaan met hun trainer

Oud-Heverlee Leuven: Marc Brys

Twee jaar geleden begon Brys bij Oud-Heverlee Leuven en daarmee is hij ook de langst dienende trainer in 1A. Geen enkele club in de Pro League heeft dus al langer dan twee seizoenen dezelfde hoofdcoach. Brys zal binnenkort beginnen aan zijn derde jaar bij OHL.

AA Gent: Hein Vanhaezebrouck

Anderhalf jaar geleden begon Vanhaezebrouck aan zijn tweede termijn bij AA Gent. En dat bleek een groot succes te zijn. Na een titel in zijn eerste periode, won Vanhaezebrouck nu ook de beker met Gent. Enkele weken geleden tekende hij bij voor nog twee seizoenen.

STVV: Bernd Hollerbach

Met een negende plaats kende Hollerbach een prima seizoen bij STVV. De verwachting is dat hij dat volgend seizoen opnieuw te zien zal zijn op het kunstgras van Stayen. Al weet je dat nooit helemaal zeker met het Truiense bestuur.

Met twee seizoenen bij OHL is Brys de langst dienende trainer in 1A — © BELGA

Charleroi: Edward Still

Met zijn 31 jaar is Still de jongste trainer in 1A. Hij nam het roer begin dit seizoen over bij de Carolo’s en haalde in zijn debuutjaar als hoofdtrainer de Europe play-offs. De datafreak moet in zijn tweede seizoen minstens even goed doen op Mambourg.

KVK Kortrijk: Karim Belhocine

Enkele maanden na zijn ontslag bij Charleroi, nam Belhocine het roer over bij Kortrijk. Het is al zijn tweede termijn als T1, bij de club waar hij zelf nog drie jaar voetbalde. Richting volgend seizoen zal Belhocine zich wel moeten herpakken, want hij eindigde het seizoen met een magere drie op dertig.

Cercle Brugge: Dominik Thalhammer

Toen de Vereniging Yves Vanderhaeghe ontsloeg en Thalhammer aanstelde, leverde dat veel kritiek op. Cercle stond toen voorlaatste en de Oostenrijker werd niet gezien als de man die het tij kon laten keren. Maar Thalhammer bewees het tegendeel. Hij haalde met Cercle 24 op 27 en leunde zelfs een tijdje aan tegen de Europe play-offs. Volgend seizoen mag hij hetzelfde proberen.

KV Oostende: Yves Vanderhaeghe

In januari vertrok Alexander Blessin naar Genoa, dus moest KVO op zoek naar een vervanger. Uiteindelijk kwam Oostende terecht bij een heel ander type: Yves Vanderhaeghe. Hij moest de club in 1A houden. En omdat hij daar in slaagde, kreeg Vanderhaeghe ondertussen een contract tot 2024.

Westerlo: Jonas De Roeck

In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer wist De Roeck al meteen te promoveren met Westerlo. Verschillende clubs hadden dan ook interesse in De Roeck, maar hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten bij de Kempenaars.

Jonas De Roeck genoot interesse van verschillende clubs, maar blijft bij Westerlo — © BELGA

De nieuwkomers

Zulte Waregem: Mbaye Leye

Als speler vertrok hij er al enkele keren met slaande deuren, maar nu keert Leye terug bij Zulte Waregem als trainer. Leye werd eerder dit seizoen nog ontslagen door Standard, nu krijgt hij een nieuwe kans aan de Gaverbeek.

RFC Seraing: José Jeunechamps

Eerder deze maand vertrok Jean-Luis Garcia in Luik door familiale redenen. Zijn vervanger is een oude bekende voor Seraing, want Jeunechamps coachte de club ook al in 2016. De Luikenaar was het voorbije seizoen nog trainer van Moeskroen, waarmee hij laatste eindigde in 1B.

KAS Eupen: Bernd Storck

Geen echte nieuwkomer, want Storck was eerder dit seizoen al trainer van Genk. Maar al drie dagen nadat hij te horen kreeg dat hij daar moest vertrekken, vond Storck al onderdak bij Eupen. Daar zal hij de Australiër Michael Valkanis opvolgen. Vorig seizoen was de Duitser ook al in beeld aan de Kehrweg, maar Eupen koos toen voor zijn landgenoot, Stefan Krämer.

Club Brugge: Carl Hoefkens

Vanaf bekend raakte dat Schreuder zou vertrekken naar Ajax, zagen we assistent-trainer Hoefkens intensief coachen langs de zijlijn bij Club. Volgend seizoen mag hij dat opnieuw doen, want dan zal de vroegere rechtsachter van blauw-zwart voor het eerst in zijn carrière T1 zijn.

Antwerp: Mark van Bommel

Het hing al langer in de lucht, nu is het officieel: Van Bommel wordt de nieuwe trainer van Antwerp. De Nederlander neemt over van Brian Priske die maandag ontslagen werd. Van Bommel was eerder al bij PSV en Wolfsburg actief als trainer en krijgt bij Antwerp een contract voor twee seizoenen.

Van Bommel tekende woensdagmiddag zijn contract op de Bosuil — © gianni barbieux

De vele vraagtekens

Union: Felice Mazzu?

De eerste twee seizoenen van Mazzu in het Dudenpark waren fenomenaal. Hij speelde er kampioen in 1B en eindigde het jaar daarop tweede in 1A. Een nieuw contract leek enkele dagen geleden nog een formaliteit, maar bij Union leeft nu de vrees dat Mazzu hen zal verlaten voor Anderlecht.

Anderlecht: ?

Bij paars-wit is het onduidelijk wie de opvolger van Vincent Kompany zal worden. Al zien ze in Felice Mazzu wel een goede vervanger. Mazzu zou in ieder geval op korte termijn de knoop willen doorhakken over welke Brusselse club hij volgend jaar wil coachen.

KRC Genk: Vrancken?

Wouter Vrancken zou dicht bij Racing Genk staan. Maar omdat Genk nog moet onderhandelen over een afkoopsom, wordt pas binnen enkele dagen witte rook verwacht. Al zijn er nog kapers op de kust, want Vrancken geniet ook van interesse uit het buitenland.

KV Mechelen: Danny Buijs?

Als Wouter Vrancken zou vertrekken, heeft Mechelen met Buijs alvast een opvolger klaarstaan in de wachtkamer. De Nederlander was dit weekend al aanwezig op de laatste wedstrijd Achter de Kazerne. Buijs komt over van FC Groningen, waar hij vier jaar trainer was. Hij zou in Mechelen een contract voor onbepaalde duur krijgen.

Standard: ?

Een maand geleden werd Luka Elsner al ontslagen door de nieuwe bazen van 777. Maar wie zijn opvolger wordt, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. In de tussentijd neemt William Still de trainingen over.