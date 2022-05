Kersvers Rode Duivel Loïs Openda helpt Vitesse met late goal en assist voorbij AZ (2-1), maar Europees ticket is nog niet binnen

In Nederland wordt nog volop gestreden om het laatste Europese ticket: een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Vitesse en AZ nemen het over twee duels tegen elkaar op, en de heenwedstrijd draaide alvast uit op een overwinning voor Vitesse dankzij een assist en een late goal van kersvers Rode Duivel Loïs Openda.

In de 22ste minuut klom Vitesse op voorsprong dankzij de assist van Openda op Buitink, meteen ook het enige doelpunt van de eerste helft. Aan de rust werd nog wel gevreesd voor een blessure van Openda na een duel met Martins Indi, maar de schade viel uiteindelijk mee.

Maar in de tweede helft lukten de bezoekers uit Alkmaar alsnog de gelijkmaker dankzij een doelpunt van Jordy Clasie, die in het seizoen 2017-2018 nog 20 wedstrijden afwerkte voor Club Brugge.

AZ leek op weg naar een goede uitgangspositie, maar dat was buiten onze landgenoot gerekend: in de 88e minuut was hij opnieuw van goudwaarde voor Vitesse door de winnende treffer te scoren.

Zondag staat de terugwedstrijd op het veld van AZ op het programma. Vitesse hoopt daar zijn voorsprong met succes te verdedigen en opnieuw een ticket voor de Conference League te boeken, want dit jaar speelden de Nederlanders een succesvolle campagne: in de 1/8e finales werd verloren tegen Roma, maar in de groepsfase eindigde het wel boven Tottenham.