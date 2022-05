Van de ster die bevestigt, tot de nieuwe ster aan het firmament: waarom de drie Belgische driesterrenrestaurants zo bijzonder zijn

Ons land telt voor het eerst sinds de Michelingids 2017 opnieuw drie driesterrenrestaurants. Ze horen daarmee tot een select kransje van maar 137 andere restaurants wereldwijd die zo hoog aangeschreven zijn door de culinaire gids. Volgens de Michelingids is de keuken zo uitzonderlijk dat het restaurant een reisbestemming op zich is. Of u nu aan de andere kant van het land of aan de andere kant van de wereld woont. De drie Belgische driesterrenchefs stellen zichzelf en hun bekroonde zaak aan u voor.