Frank Deboosere: “Het klimaat tast ons weer aan. Zo erg dat weerspreuken zelfs niet meer kloppen”

Lang voor er sprake was van weerkaarten en wetenschappelijke voorspellingen, was het weer ook al gespreksonderwerp nummer één. Toen klampten de mensen zich vast aan oude weerspreuken om te weten of regen of zonneschijn koude of warmte zou volgen. Maar door de klimaatverandering kloppen een groot deel van die eeuwenoude weerwijsheden niet meer. “De IJsheiligen zijn nu de ijsjesheiligen”, zegt Frank Deboosere.