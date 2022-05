Vooruit wil afbetalingstermijn voor leningen voor duurzame investeringen fors verlengen: “Om maandelijkse kosten te verzachten”

Vanuit de overheid worden energie-efficiënte installaties sterk aangemoedigd. Voor het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp kan je dan ook een consumentenkrediet krijgen. Maar die lening moet vrij snel terugbetaald worden. Volgens Vooruit-parlementslid Melissa Depraetere moeten zonnepanelen van 5.000 euro al binnen de 36 maanden terugbetaald zijn. “Dat is in het beste geval 142 euro per maand. Voor velen onhaalbaar nu alle prijzen stijgen.”

Depraetere wil daarom de afbetaling van duurzame investeringen over een langere termijn spreiden. Voor de concrete uitwerking daarvan kijkt ze naar de federale regering. “De beste bescherming tegen de hoge energieprijzen is renoveren, isoleren en kiezen voor duurzame energie”, zegt Depraetere. “Maar helaas ontbreekt een ambitieus renovatieplan op Vlaams niveau. Binnen de federale bevoegdheden werken we met Vooruit verder om iets te doen aan de stijgende energieprijzen. Door de terugbetaling van duurzame leningen te verlengen, verzachten we de maandelijkse kosten én zorgen we ervoor dat mensen op korte termijn kunnen genieten van het terugverdieneffect ervan.”