Politie geeft meer details over schietpartij in Texas: “Verdachte kon ongehinderd school binnenwandelen”

Op een persconferentie hebben de Texaanse autoriteiten meer details gegeven over het drama in de basisschool in Uvalde. In tegenstelling tot eerdere berichten kon schutter Salvador Ramos ongehinderd de school binnenwandelen. Of de agenten niet eerder hadden moeten binnenvallen om Ramos te stoppen? “Dat is een moeilijke vraag”, antwoordde de politiechef.

De Dienst voor Openbare Veiligheid in South Texas gaf donderdag een gedetailleerde tijdlijn van de feiten. De regionale directeur Victor Escalon beschreef op een persconferentie hoe alles begon om 11.28 uur lokale tijd, toen Salvador Ramos met zijn auto crashte in de buurt van de school. “Hij springt uit de passagierszijde van zijn truck. Volgens getuigen heeft hij een lang geweer en een tas bij. Later ontdekken we dat het om munitie gaat.”

“Ramos wandelt rond en ziet twee getuigen bij de begrafenisondernemer aan de andere kant van de straat waar hij zijn voertuig crashte”, ging Escalon verder. “Hij gaat de confrontatie aan en schiet in hun richting. Hij wandelt verder richting de school. Hij klimt over een hek. Nu is hij op het parkeerterrein en hij schiet naar de school. Meerdere keren.”

Volgens Escalon is de schutter niet geconfronteerd door een agent buiten de school. Dat is in tegenspraak met eerdere berichten van de politiedienst. Ook kon Ramos een deur binnengaan die wellicht niet op slot was, terwijl die dat wel hoorde te zijn.

Schutter Salvador Ramos. — © AFP

Om 11.40 uur wandelde Ramos de Robb Elementary School binnen, langs de westelijke ingang. Ook daar schoot hij verschillende keren. “Vier minuten later zijn de lokale politiediensten binnen. Ze horen schoten en zoeken dekking. In die tijd naderen ze de plek waar de verdachte zich ophoudt.”

De politie kon volgens Escalon niet meteen ingrijpen omwille van de schoten in hun richting. Ze seinden om versterking terwijl de andere kinderen en leerkrachten geëvacueerd werden. Ongeveer één uur later arriveerde het tactische team van de grenspolitie. Die ging het klaslokaal binnen en schoot de verdachte neer.

Buiten de school staan witte kruisen met de namen van de slachtoffers. — © via REUTERS

Eerder kwam er al kritiek op het zogenaamde trage optreden van de politie. Op video’s is te zien hoe wanhopige ouders tijdens de aanval de politie smeken om het gebouw te bestormen. Sommige vaders moesten in bedwang gehouden worden. “Waarom laten jullie kinderen sterven”, zegt een vrouw in zo’n video. “Er wordt daarbinnen geschoten!”. Gevraagd of de politie eerder had moeten ingrijpen, antwoorde Escalon: “Dat is een moeilijke vraag.”

Vlak voor de persconferentie had de lokale politie van Uvalde al een verklaring de wereld ingestuurd met de boodschap dat “politieagenten binnen minuten hebben gereageerd” op de feiten. “Het is belangrijk dat onze gemeenschap dat weet”, klonk het.