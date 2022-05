13 keer Bruce Springsteen in drie maanden, superfan Frank volgt zijn hele Europese tournee: “Maar in België ga ik niet kijken”

Bruce Springsteen tourt volgend jaar in vier maanden tijd door Europa. In zijn kielzog niet alleen de befaamde The E Street Band, maar ook zijn Belgische superfan Frank Dufour (58) die hem naar acht landen volgt en the Boss zeker dertien keer aan het werk wil zien. Vanop de eerste rij, anders blijft hij liever thuis. “Hotelkosten? Ik kampeer heel vaak in een tentje voor de deur van de concertzaal, om zeker op de eerste rij te staan.”