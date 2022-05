Was het een flauwe grappenmaker, of massahysterie? Expert over meldingen van ‘needle spiking’ tijdens tienerfestival We R Young

Bij de meisjes die onderzocht werden na de vermeende feiten van needle spiking op het Hasseltse tienerfestival We R Young werden geen drugs in de urine aangetroffen, al is het nog wachten op de resultaten van het bloedonderzoek. Vraag is nu: werden ze door een flauwe grappenmaker die paniek wilde zaaien geprikt met een naald zonder drugs of een tandenstoker? Of is er sprake van een soort massahysterie na de geruchten en de berichtgeving over het nieuwe fenomeen de afgelopen weken?